Amici 25, grande novità nella nuova edizione: a imporla è stata Mediaset

Manca ancora qualche settimana all’inizio di Amici 25, ma nelle ultime ore è spuntata fuori una novità che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La squadra di Amici 25 è al lavoro da tempo per confezionare una nuova e scoppiettante stagione del talent più amato di Canale 5. Oltre ai nuovi concorrenti, su cui ancora vige il massimo riserbo, i telespettatori dovranno abituarsi a una grande novità. Secondo le indiscrezioni, a imporla è stata Mediaset.

Amici 25: novità inaspettata nella nuova edizione

Maria De Filippi e il suo staff, da bravi stacanovisti, sono al lavoro da mesi per l’edizione numero 25 di Amici. I nuovi allievi della scuola sono ancora in fase di casting e, come vuole la tradizione, verranno presentati al grande pubblico soltanto nel corso della prima puntata. La grande novità della stagione, però, non riguarda i talenti, ma il programma in sé.

Stando ad alcune voci di corridoio riportate da Davide Maggio, sembra che Mediaset abbia fatto una richiesta specifica alla Queen Mary. Nello specifico, Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto ad Amici e ad altri programmi della rete come Tu Si Que Vales di terminare la messa in onda entro mezzanotte. Ovviamente, De Filippi & Co. dovranno rispettare questo orario solo nella fase del Serale, in onda su Canale 5 nella primavera del 2026.

Quando inizia Amici 25

La grande novità di Amici 25, quindi, riguarda la messa in onda del Serale. Una scelta che, sicuramente, non entusiasmerà tutti i telespettatori. Il talent è sempre andato in onda fino a tardi e nessuno si è mai lamentato, ma quando Berlusconi ordina agli altri non resta che eseguire. Pier Silvio ha annunciato la volontà di non volere più programmi con chiusure a orari impensabili proprio durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset.

La nuova politica, tra l’altro, è già attiva con format tipo Temptation Island. Tralasciando ciò, quando inizia Amici 25? Non c’è ancora una data ufficiale, ma immaginiamo che la De Filippi seguirà la linea dello scorso anno, quindi tornerà in tv con i suoi allievi a fine settembre.