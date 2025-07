Domenica In, spuntano due nomi da affiancare alla Venier dopo il caso Corsi

Ci sarebbero due nuove ipotesi in merito al futuro di Domenica In e alla co-conduzione accanto a Mara Venier. Ecco i due nuovi nomi.

Il caso legato a Mara Venier e Gabriele Corsi in merito alla prossima edizione di Domenica In si sta arricchendo sempre più di dettagli. Dopo il retroscena sul loro primo incontro, ecco che la vicenda ha visto l’uomo rinunciare alla co-conduzione e dare spazio a nuove ipotesi su chi potrebbe affiancare la Zia della Tv nella prossima edizione del programma. In questo senso sarebbero spuntati due nomi eccellenti.

Domenica In: la Rai cerca nomi da affiancare a Mara Venier

Tralasciando quelli che potrebbero essere stati i malumori e i dissapori tra Mara Venier e Gabriele Corsi che hanno portato, come noto, alla rinuncia dell’uomo al ruolo di co-conduttore di Domenica In, secondo i meglio informati la Rai starebbe andando alla ricerca di un profilo adatto per il ruolo. In questo senso L’Espresso, poi citato da svariati media, ha spiegato.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

“Sono giorni di febbrili riunioni a Via Teulada, con la presenza fissa del nuovo manager di Venier, Beppe Caschetto. L’unica richiesta della conduttrice, anche sul tema Corsi, pare sia stata e continui a essere quella di mantenere distinte e separate le due conduzioni”, si legge. Un qualcosa che andrebbe a confermare l’intenzione della Rai di tentare nuovi innesti nel format domenicale dopo il forfait di Corsi.

I due nomi

L’Espresso ha quindi spiegato come mamma Rai starebbe correndo ai ripari: “Gli ultimi due nomi che la direzione DayTime avrebbe avanzato alla conduttrice veneziana sarebbero quelli di Enzo Miccio ed Umberto Broccoli“. In questa ottica il noto wedding planner “è già alla conduzione di ‘Top – tutto quanto fa tendenza’ su Rai 2” e “non sarebbe affatto sgradito alla Venier”. Qualche perplessità, invece, per quanto concerne il secondo. Staremo a vedere cosa accadrà e se queste indiscrezioni saranno poi in qualche modo confermate.