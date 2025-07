Il caso legato a Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e un audio privato diffuso da Fabrizio Corona ha portato all’intervento di un noto conduttore.

Sono giorni di grandi rumors, veri o presunti, attorno al nome di Raoul Bova e quello di Rocio Munoz Morales. In particolare dopo che un audio privato del noto attore è venuto a galla e ha cjiamato in causa un’altra persona. In questo senso, ad intervenire in difesa dell’attore ci ha pensato il noto conduttore Salvo Sottile che è rimasto stupito di come nessun collega di Bova sia intervenuto a spezzare una lancia in suo favore.

Il caso Raoul Bova-Rocio

La vicenda legata a Bova e la compagna Rocio andava avanti da tempo. Erano diversi i rumors secondo cui la coppia si era separata e non stava più insieme. Indiscrezione poi confermata dal legale dell’attore che ha spiegato pubblicamente: “Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono separati da tempo“.

Salvo Sottile – www.donnaglamour.it

E non solo. L’avvocato ha anche rivelato che i due si alternano nella cura delle figlie e che non sono mai stati legalmente sposati. In questo senso, tutto il resto – e quindi anche l’audio privato di Bova – rientra quindi in speculazioni e vita privata che non dovrebbe essere resa nota.

La difesa di Salvo Sottile

A seguito dell’uscita di tale audio e di annesse conseguenze, nessuno ha preso ufficialmente e pubblicamente le difese di Bova, cosa che ha portato il famoso conduttore Salvo Sottile ad uscire allo scoperto: “L’audio dei vocali di Raul Bova con una signorina (una sedicente influencer che lo ha tradito e li ha messi in vendita) rimbalzano ormai ovunque, vengono usati sui social per imitarlo e percularlo”, ha scritto il conduttore tramite un post su X.

“Nessun attore o nessun amico è arrivato in suo soccorso per difenderlo, per dire che quello che fa Raul Bova fuori dal set sono fatti suoi . Lo faccio io. Io non sono suo amico ma credo che ciò che gli è stato fatto sia una barbarie. Come pensaranno domani i suoi figli ascoltando tutto questo? Ci avete pensato? Vendere e diffondere messaggi privati è un reato e trovo assurdo che nessun garante della privacy , nessun magistrato , nessun rappresentante politico sia saltato sulla sedia vedendo tutto questo e lo abbia fermago. Far finta di nulla di fronte a una lesione della privacy e della libertà personale significa andare verso una deriva pericolosa: il FarWest. Oggi è toccato a Bova, domani a chi toccherà finire nel tritacarne?”.