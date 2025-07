Sarabanda sotto accusa: l’Uomo Gatto attacca Enrico Papi e critica gli ascolti e i concorrenti della nuova edizione.

La nuova edizione di Sarabanda, lo storico quiz musicale di Mediaset, è finita al centro di una polemica scatenata da uno dei suoi concorrenti più iconici: l’Uomo Gatto. Con alcuni video pubblicati sui social, Gabriele Sbattella – questo il suo vero nome – ha espresso durissime critiche verso il conduttore Enrico Papi e gli autori del programma, accusandoli di averlo trattato con poco rispetto. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

L’Uomo Gatto si scaglia contro Sarabanda

Sbattella, diventato celebre nei primi anni 2000 proprio grazie alla sua partecipazione a Sarabanda, ha dichiarato apertamente che non prenderà parte alla nuova edizione.

“Mi hanno preso per quello che non ero. In nome dell’audience queste cose non si fanno” ha affermato, aggiungendo che solo conduttori come Gerry Scotti e Gabriele Corsi lo hanno sempre trattato con rispetto.

Nel video, oltre ad attaccare direttamente Enrico Papi, l’Uomo Gatto ha voluto anche sottolineare il calo di ascolti della trasmissione. Con tono ironico ha commentato i numeri registrati dall’ultima puntata, sostenendo che il pubblico non avrebbe gradito il nuovo corso del programma.

Non solo: Sbattella ha puntato il dito anche contro la presunta trasparenza nella scelta dei concorrenti. La produzione aveva promesso di selezionare solo persone estranee al mondo dello spettacolo, ma secondo quanto riferito da Gabriele, il nuovo campione Giuliano avrebbe già partecipato in passato a “Caduta Libera”.

Il ritorno dell’Uomo Gatto a Sarabanda

Nonostante lo sfogo, molti fan di Sarabanda continuano a sperare in un ritorno dell’Uomo Gatto. La sua figura è diventata un’icona televisiva e la sua presenza potrebbe ridare smalto al programma. Resta da capire se la produzione proverà a ricucire i rapporti o se lo strappo è ormai definitivo.

Lo stesso Sbattella ha dichiarato nel video postato su TikTok: “Molti mi chiedono se andrò a Sarabanda. La risposta è no. Avete visto tutti come sono stato trattato“. Tuttavia, ha poi aggiunto: “Se dovessero insistere sparerò una bella cifra di ingaggio“.