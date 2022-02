Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, iniziata dopo l’attacco russo di 24 ore fa, sui social network è tornato virale un video molto famoso di Gigi Proietti, in cui decanta una nota poesia.

Si tratta della poesia “Ninna nanna della guerra”, scritta dal poeta Trilussa nel 2014. Questo video risale al 2015, quando Gigi Proietti recitò la poesia per la trasmissione Ballarò. Pensata e scritta sulla Prima guerra mondiale, oggi torna più che valida, alla luce di quello che sta accadendo in Ucraina. Sui social, tantissime le condivisioni del video, che diventa virale.

Tutti quelli che stanno condividendo quest’interpretazione emozionante di Gigi Proietti dedicano le parole della poesia a tutta la popolazione ucraina, che in queste ore vive nella paura del futuro, tra bombardamenti e attacchi continui.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram