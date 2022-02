Una bomba ha raggiunto e distrutto scuola a Gorlovka. Nell’esplosione a perdere la vita sono stai due insegnati, a rivelare la tragedia è il sindaco della città. Donetsk, ha preso il controllo di tre città al sud dell’Ucraina e continua la devastazione per mano dei Russi.

Secondo quanto riportano Dagospia e ANSA: “Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. “Due insegnanti – le sue parole su Telegram – sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50″. Prikhodko ha aggiunto che c’e’ anche una persona ferita. Il portavoce delle forze armate dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin, ha annunciato di aver preso il controllo di tre città nel sud dell’Ucraina. Lo riporta Interfax. Nell’area di Mariupol, le forze militari hanno preso il controllo di Mykolaivka, Novohnativka, Bohdanivka e delle aree e strade adiacenti”, ha detto Basurin. Il capo della Dpr, Denis Pushilin, e quello dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, hanno anche chiesto aiuto al presidente russo, Vladimir Putin.“

