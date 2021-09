Con il suo fascino da seduttore Gianmaria Antinolfi ha conquistato alcune delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo: scopriamo di chi si tratta.

Per sua stessa ammissione le donne sono “il tallone d’Achille” di Gianmaria Antinolfi, che al GF Vip 6 si è attirato contro già qualche antipatia snocciolando i nomi di alcune delle sue ex più famose, una su tutte Belen Rodriguez. Scopriamo quali sono state le conquiste più famose dell’imprenditore e alcuni dettagli sulle sue passate liaison.

Gianmaria Antinolfi: il flirt con Belen

Senza dubbio una delle ex più note di Gianmaria Antinolfi è la showgirl Belen Rodriguez, con cui è stato paparazzato a Ibiza durante l’estate 2020 (mentre si scambiavano un bacio a dir poco appassionato).

Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi

In merito alla sua liaison con Belen (durata meno di un batter di ciglia) lo stesso Antinolfi ha confessato al GF Vip 6: “Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato”. La showgirl non ha mai rotto il silenzio in merito alla liaison con Antinolfi. Di lui potrà dire lo stesso? In seguito al loro chiacchierato flirt la showgirl ha conosciuto Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la sua seconda figlia.

Le altre ex dell’imprenditore

Nella casa del GF Vip Gianmaria Antinolfi ha ammesso di aver avuto una liaison anche con la top model brasiliana Dayane Mello e con l’influencer Soleil Sorge (che in passato è stata legata a Jeremias Rodriguez). Tra le ex dell’imprenditore vi sarebbe anche la beauty manager Mariela Ballesteros (ma lui non ha mai confermato la notizia).

All’interno della Casa più spiata d’Italia l’imprenditore ha dichiarato di essere single e di sperare d’incontrare un nuovo amore. La partecipazione al reality show rappresenterà per lui un nuovo inizio dal punto di vista sentimentale?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gianmariaantinolfi/?hl=it