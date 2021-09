Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, ecco il suo grande messaggio.

Manuel Bortuzzo è entrato ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip nella prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Il giovane nuotatore ha avuto un gravissimo incidente nel 2019, quando è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco, che gli ha paralizzato gli arti inferiori a vita.

Adesso ha voluto intraprendere questo percorso nella Casa del GF Vip, dimostrando una forza incredibile, dalla quale ognuno di noi dovrebbe prendere spunto. Ecco il suo bellissimo messaggio a pochi metri dalla Porta Rossa: “Io sono Manuel Bortuzzo, ho 22 anni e quest’anno entro nella Casa del Grande Fratello perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e soprattutto nella mente delle persone. Anche perché sogno un mondo di pari opportunità per chiunque, un mondo che abbia un punto di partenza che sia lo stesso per tutti. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio. Godetevi lo spettacolo!”.