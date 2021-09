Sonia Lorenzini è in ospedale per un malore: le sue condizioni.

Sonia Lorenzini è una nota influencer che è divenuta ancor di più conosciuta dopo aver partecipato a Uomini e Donne e alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al momento l’attenzione mediatica è ritornata su di lei, purtroppo a causa di un malore che la ha costretta ad andare in ospedale, come ha appunto rivelato sui social.

Al momento non si sa cosa sia accaduto di preciso, visto che Sonia Lorenzini non è voluta scendere nei dettagli, facendo comunque capire di stare relativamente bene, secondo quanto riportato da Novella 2000. L’influencer, inoltre, ha voluto far sapere ai propri follower che si prenderà una piccola pausa dai social, finché si riprenderà al meglio, con la promessa che nei prossimi giorni potrà raccontare quello che le accaduto.