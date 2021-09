Soleil Sorge è stata accusata di bestemmia al Grande Fratello Vip: arriveranno provvedimenti?

Dopo pochissime ore dall’inizio del Grande Fratello Vip già Soleil Sorge è stata accusata di aver bestemmiato da molti utenti sul web. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha da un bel po’ di anni un pubblico ben diviso sull’opinione nei suoi confronti: chi la segue con passione, chi, invece, l’attacca duramente. Nella serata di ieri è avvenuta una piccola discussione con Raffaella Fico, che ha scaldato gli animi della Casa sin da subito.

Dio Po credo che sia la divinità protettrice dei fiumi



#GFvip pic.twitter.com/PizEtgJybW — freedom ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) September 14, 2021

Soleil Sorge è stata inseguito accusata di aver bestemmiato nel giardino durante la notte, mentre si ritrovava con una sua vecchia fiamma Gianmaria Antinolfi. Tuttavia non è andata proprio così, poiché come si sente chiaramente nell’audio non è come viene detto dagli utenti, dunque non subirà alcuna penalità, secondo quanto riportato da Novella 2000.