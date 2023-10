Curiosa iniziativa di Giacomo Urtis e Elenoire Ferruzzi che sembrano voler creare un’associazione contro chi è naturale.

Un gioco o qualcosa di reale in vista del futuro? Chi lo sa. Certamente destano molta curiosità Giacomo Urtis e Elenoire Ferruzzi che sui social hanno annunciato una sorta di iniziativa “contro chi è naturale”. i due personaggi si sono divertiti a parlare del loro progetto di creare un’associazione decisamente particolare.

L’iniziativa di Giacomo Urtis e Elenoire Ferruzzi

Giacomo Urtis

Urtis e la Ferruzzi non sono certo nuovi a stories social insieme molto ironiche ma le ultime, come ripreso da Leggo, sono state davvero molto singolari.

I due si trovavano nella clinica del chirurgo e registrando dei filmati hanno detto: “Allora, io ed Elenoire stiamo fondando un’associazione, di che cosa si tratta?”. Qui la parola passa alla ex gieffe. “Sì, un’associazione contro le persone naturali, proprio ‘No Natural’. Diciamo no a chi è naturale. Questa associazione si chiamerà ‘No Natural, only Fake'”.

Successivamente anche altri dettagli: “Qui, saranno vietate le labbra ‘a lametta’ o ‘a salvadanaio'”. Il video termina con Giacomo ed Elenoire che ridono senza problemi anche davanti ad alcune delle persone sedute sulle sedie in corridoio.

Non è dato sapere, ancora, se i due abbiano solo scherzato e fatto ironia o se abbiano davvero un progetto curioso di questo tipo. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.

Di seguito anche un recente post Instagram del chirurgo in versione femminile dato che, ultimamente, ha deciso di essere più Jenny del solito: