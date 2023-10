Le confessioni di Wanda Nara sulla sua malattia. Ecco come ha scoperto la leucemia e come ha reagito anche per la famiglia.

Una donna di successo, nel lavoro e nella vita privata. Ora il destino l’ha messa davanti ad una dura situazione da affrontare: la leucemia. Parliamo di Wanda Nara che sarà impegnata in tv in Italia a Ballando con le Stelle e che, al Corriere della Sera, ha raccontato alcuni aspetti della sua attualità, in riferimento alla malattia che le è stata diagnosticata.

Wanda Nara parla della leucemia

Wanda Nara

La showgirl argentina ha raccontato al Corriere di come ha scoperto la malattia: “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”, le parole di Wanda Nara.

“Diagnosi precoce? Sì, sì, per fortuna sì. Rende tutto più gestibile. Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perché. Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita”.

Sul come ha affrontato il brutto verdetto dei medici, Wanda ha aggiuto: “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino”.

E in vista del futuro: “Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina in riferimento alla sua esperienza a Ballando con le Stelle: