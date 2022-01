Capi su cui investire o da includere assolutamente nel proprio guardaroba senza tempo: la giacca montone è la prima della lista.

Ora che ormai l’inverno è inoltrato e i saldi sono appena iniziati quasi in tutta Italia e online, è tempo di passare in rassegna i capispalla del nostro guardaroba invernale e che ci accompagneranno almeno fino alla fine di Marzo: parliamo soprattutto dei modelli più caldi, quelli che in inverno sono il perfetto incontro di stile e comfy a prova di climi rigidi. Se già abbiamo riscoperto la bellezza dei piumini in versione short, non vorremo certo dire di no ad un classico come la giacca montone, amatissima non solo perché evergreen ma anche perché si indossa ad ogni età.

Giacca montone shearling: come abbinarla a 20 e 30 anni

La più classica di tutte è quella in camoscio dai colori neutri, ma non sottovalutiamo la bellezza delle giacche montone rivisitate in jeans con peluche bianco al collo: un modello intrigante quello lungo, molto anni ’90, che a 20 anni può essere indossato con disinvoltura, da abbinare magari ad un jeans baggy o a zampa: più vintage e pop star di così, quando se non ora? Su Zuiki trovate sia un modello long che short: il prezzo si aggira sui 50 euro, ma in vista dei saldi potreste trovarlo anche meno.

– Comodità e praticità per vivere con disinvoltura e leggerezza le giornate di lavoro, almeno nel look: a 30 anni nel pieno del nostro tram tram lavorativo abbiamo bisogno di qualcosa da indossare sempre e al volo, nulla di meglio allora di un modello corto, in pelle per le più rock, in camoscio per le più glamour. Un paio di jeggings, stivali cuissardes e maglioncino crop per essere al top!

Come abbinare il montone shearling a 40, 50 e a 60 anni

Una giornata relax da vivere a pieno, magari passeggiando al parco con la vostra dolce metà oppure in giro per il centro per lo shopping con le amiche: a 40 anni c’è voglia di essere eleganti osando con abiti che giornalmente per praticità non indossate, ma allo stesso tempo sentirvi a vostro agio in una giornata da trascorrere fuori. L’abbinamento abito a maglia, stivaletti Ugg o in pelle e montone non può che essere l’incontro migliore, riscoprendo magari nuove nuance, come quello nero o in camoscio ma con dettagli in contrasto.

– A 50 e 60 anni il look vintage è passione: il classico montone in camoscio beige, lungo o corto è l’occasione perfetta, da indossare con un altro pezzo evergreen come un dolcevita, un paio di jeans e occhiali in stile aviatore. Perfetto anche da sfoggiare alla sera, con una jumpsuit calda in maglia da abbinare ad un paio di décolléte o ad un classico tubino nero.

