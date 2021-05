Perché scegliere il solito denim? In questa primavera/estate 2021 siamo pronte ad osare, facendo della giacca di jeans nera l’alleata perfetta di look sporty-chic.

La giacca di jeans è il capospalla evergreen per eccellenza: torna puntuale ad ogni mezza stagione, e gli stilisti si sono accorti che ci piace così tanto al punto da proporne una versione anche invernale con dettagli in peluche o in pelliccia esterni, in una veste warm e smart. Ma oltre alla classica nuance in azzurro denim, le tendenze della primavera/estate 2021 approvano a pieno titolo anche la giacca di jeans nera.

Un perfetto mix di chic ed eleganza rock, sono tanti i modelli in denim nero che giocano con applicazioni preziose e non solo, o con un design rinnovato che gioca tra l’avvitato, l’oversize e il crop.

Giacca di jeans nera: classica, oversize, con borchie, i modelli

Dritta e dalla vestibilità regular, cropped a mò di gilet ma a manica lunga, impreziosita da dettagli, la giacca di jeans nera gioca con le tendenze della stagione, e si mostra desiderabile esattamente come il giubbino di jeans in denim chiaro. E se è pur vero che il capospalla in denim non è mai passato di moda, quest’anno riscopre un vero e proprio revival con l’impazzare del vintage.

– Se siete di quelle che la giacca di jeans per eccellenza fa la storia non solo per il design ma anche per il marchio, quando si fa sinonimo di un vero e proprio lifestyle, il modello perfetto non può che essere Levi’s. Taglio classico, avvitato leggermente ai fianchi, la giacca che ha resistito al tempo e non a caso si chiama The Original Trucker Jacket.

– E se quella nuance black ci fa pensare un po’ al rock, come dire di no ad un modello impreziosito da borchie come quello Freddy? Perfetto per le più audaci e per chi cerca sempre quel capospalla dal tocco particolare per un look attento al dettaglio e sopratutto dall’effetto unconventional. E se invece volete sentirvi un po’ cowgirl, lasciatevi conquistare dal modello cropped e con frange di Shein.

– Un giubbino di jeans comfy, da avvolgere come una morbida felpa? Super trendy ma anche comodo il modello proposto da Asos, perché da quando abbiamo scoperto le vestibilità più larghe, un capo oversize è diventato l’alleato perfetto da indossare al volo quando abbiamo bisogno di un look per una giornata in pieno relax.

Versatile, chic, o sportiva: come abbinare la giacca in denim nero

Il tessuto jeans insieme al nero non poteva che dar vita ad un capospalla capace di generare look differenti, un gioco di abbinamento outfit che vi sorprenderà permettendovi di creare numerose soluzioni, dalla più sportiva a quella più chic.

– Per un look classico, elegante, chic ma anche pratico e sportivo, potete puntare su un total black o un look black and white che gioca con l’altro colore basic per eccellenza, il bianco. Un outfit bicolor dove potete divertirvi a mescolare denim bianco e nero, a cui abbinare stivali o stivaletti in simil pelle o in camoscio.

– Look chic invece se al giubbino di jeans nero abbiniamo una minigonna o una gonna lunga, con un paio di décolléte, ballerine, sandali o slingback. Un outfit per un perfetto aperitivo, magari da gustare con gli amici in un parco in attesa del tramonto.

-E se volete giocare con un look punk rock che sa anche di vintage, il nostro consiglio è di abbinare una salopette nera, una maglia a righe e un paio di Converse. E sarà subito back in time!

