Dua Lipa è la protagonista della nuova campagna Puma dedicata al lancio della nuova versione delle Mayze, la sneaker urbanwear, la scarpa che lei stessa ha scelto per look sul palco e non solo.

Chi di noi non vorrebbe essere Dua Lipa? Le nuove Puma Mayze potrebbero essere il primo passo per includere nel nostro stile un po’ del suo charme, che mescola outfit in perfetto mix anni ’90 e 2000. Uno stile retrò che è tornato sulle passerelle e nello streetwear, e che per chi ha vissuto quegli anni è impossibile non riprendere e riscoprire in una chiave moderna.

Ed è esattamente quello che ha fatto Puma con le sue Mayze, rinnovandole alla luce delle nuove tendenze perfettamente interpretate da Dua Lipa, brand ambassador d’eccezione.

Dua Lipa x Puma: le nuove Mayze sono sportive, audaci e versatili

Un modello streetwear, un inno all’urbanwear che si adatta a qualsiasi look: le nuove Mayze di Puma stanno bene con un vestito sportivo, vanno a nozze con un paio di jeans e non disdegnano neppure le minigonne. Brand ambassador ufficiale è Dua Lipa, che con le nuove sneakers di punta firmate Puma, non ha nascosto di essere già seriamente crazy in love.

La popstar infatti è protagonista della nuova campagna del brand sportivo tedesco, che mostra le Mayze in tutta la loro versatilità: felpa sportiva, calze a rete, body in vernice, sono gli outfit con cui la cantante gioca e che abbina tra loro fotografata da Mario Sorrenti. La Mayze indossata da Dua Lipa presenta un’intersuola impilata e al modello derby si aggiungono dettagli in Tpu e la linguetta sul tallone, la tomaia invece combina materiali in pelle secondo lo stile Puma.

“La Mayze è la soluzione perfetta per me, sul palco e fuori. La classica suola impilata è così versatile che posso adattarla a qualsiasi look“, ha affermato la cantante che indossa per la campagna anche il modelle in suede, materiale iconico e da sempre caratteristico nelle linee di scarpe Puma.

Quanto costano le Mayze Puma e dove acquistarle

La Mayze di Puma fa parte della piattaforma She Moves us, iniziativa tutta al femminile che coinvolge diverse female ambassador per celebrare le donne che nel mondo dello sport e della cultura sono motivo d’ispirazione. Il costo delle nuove sneakers Puma è nella media: il modello Lth di punta in bianco e nero e nei suoi differenti colori costa 100 euro, come quello classico, mentre le Mayze Luxe caratterizzate da dettagli in multicolori pastellati, costano 120 euro.

Le scarpe sono disponibili sul sito Puma, negli store monomarca e in retailer selezionati. Se siete in cerca di un paio di sneakers da indossare per tutta l’estate, per un look comfy, casual e dal dettaglio chic, sono le scarpe perfette per voi.