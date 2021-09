Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, interviene su Instagram accusando Ainett Stephens e Francesca Cipriani di star provocando il fidanzato.

Le azioni di Amedeo Goria all’interno della Casa del Grande Fratello Vip l’hanno (fin’ora) reso protagonista in negativo, non c’è alcun dubbio. Ciononostante, la fidanzata del giornalista sportivo continua a difendere l’amato a spada tratta. Nelle sue storie di Instagram, infatti, Vera Miales accusa Ainett Stephens e Francesca Cipriani di stare provocando il povero Amedeo, abusando della sua notorietà come arrampicatrici sociali. Non manca, tuttavia, qualche parola di rimprovero anche nei confronti del fidanzato.

Le parole di Vera Miales

“Cara Zainett, adesso basta!!!” esordisce la modella di origini moldave. “Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli culo e tette in faccia, arbitrariamente o meno, lui fa fatica a trattenersi.” Per lei, quindi, la causa dei comportamenti di Goria è da ricercarsi nelle provocazioni dell’ex Gatta Nera. Non finisce qui, tuttavia: “Cara Francesca” scrive, riferendosi alla Cipriani “smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue! So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle, ma abbiate un po’ di buon senso e dignità!”

Dopodiché, nella storia successiva, Vera MIales si rivolge direttamente al fidanzato: “Caro Amedeo, amore mio, cavolo, il gioco è bello quando dura poco!!! Mi stai facendo fare la figura della cornuta felice davanti a mezza Italia, solo perché ti amo e ti sto difendendo a spada tratta. Ma adesso calmati un attimino e abbi rispetto del nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti.” Poi continua con un tono che lascia sottintendere una certa complicità: “Stai esagerando!!! Non continuare così oppure faremo i conti quanto prima e rischi che non mi troverai più quando uscirai! Uomo avvisato mezzo salvato!!!” conclude, con un emoticon che fa la linguaccia.