Francesca Cipriani racconta alle telecamere del Grande Fratello Vip del suo fidanzato Alessandro, e non riesce a trattenere le lacrime.

Aveva fatto discutere l’incredibile reazione di Francesca Cipriani al messaggio del suo fidanzato, che con la voce aveva scavalcato le mura di Cinecittà urlando tutto il suo amore. La Cipriani è stata così colpita dal gesto da perdere il controllo, gettandosi addirittura a terra come se avesse avuto un mancamento. In molti, sul web, avevano giudicato ridicola o esagerata la reazione della showgirl, insinuando che stesse semplicemente fingendo. Ebbene, la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera ha decisamente messo a tacere tutti i dubbi sulla sincerità della Cipriani.

Alfonso Signorini ha voluto sorprendere Francesca Cipriani con una breve video clip che riassumeva tutte le parole tenere pronunciate dalla showgirl sul fidanzato durante la permanenza nella Casa. Solo a vedere una foto dell’amato il viso della Cipriani ha cominciato ad accartocciarsi per l’emozione, con gli occhi che brillavano nel tentativo di trattenere le lacrime. Finito il montaggio, ha avuto l’occasione di parlare del suo rapporto con Alessandro.

“Ho avuto una vita travagliata dal punto di vista sentimentale, sono stata tanto male. Ora sono felice” spiega Francesca Cipriani. “Ho conosciuto una persona buona, come me, l’altra metà dell’anima, con cui costruire un futuro. Non la voglio più perdere e qua, stando isolati da tutto e da tutti, nasce la paura di perderlo. Ho sofferto tanto prima, ho conosciuto le persone sbagliate, soprattutto una in particolare. Quando poi incontri una persona come te cambia tutto”.