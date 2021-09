Lorena Cacciatore diventa mamma per la prima volta insieme a Federico Marchetti, portiere del Genoa. L’annuncio arriva tramite Instagram.

È nato il piccolo Edoardo, il figlio di Lorena Cacciatore frutto dalla storia d’amore con il portiere del Genoa Federico Marchetti. La coppia aveva preferito mantenere una certa reticenza nel corso della gravidanza, tanto che non ci sono scatti del pancione e l’annuncio stesso della dolce attesa era arrivato solamente al settimo mese. Il momento della nascita, tuttavia, dev’essere stato così gioioso che la Cacciatore non ha potuto fare a meno di condividere l’emozione con i suoi follower su Instagram.

“L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36 pesa 3,5kg per 54cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi. Edoardo Marchetti, il mio capolavoro” scrive Lorena Cacciatore nella didascalia del post. Dopodiché racconta le difficoltà e i dolori affrontati durante il parto, che lei stessa definisce “naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo”. Nella sofferenza, tuttavia, la Cacciatore spiega di aver trovato la propria forza: “Pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità infinita e temevo di poter mandare a quel paese tutti e invece no. Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia… il che non ha ugualmente nulla di femminile però mi fa sentire un po’ fiera di me…perché pensavo, seriamente, di essere una cagasotto.”

Infine conclude tutta la gioia e l’emozione del momento racchiudendola in poche, semplici parole: “Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole… Sono mamma!“