Aldo Montano ha deciso di lasciare il reality per ritornare a casa e viversi i suoi due bambini: il GFVIP proseguirà la sua corsa fino a marzo.

Aldo Montano dice addio ai suoi compagni della casa e a tutti gli ospiti in studio del Grande Fratello VIP per ritornare a casa dalla sua famiglia. Questa è la decisione presa dall’ex schermidore che fa un passo indietro, per vedere crescere i suoi figli: “Quando mi hanno detto che mio figlio aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco“.

Aldo Montano

Aldo Montano lascia il GFVIP

Il Grande Fratello VIP proseguirà fino a marzo 2022, ma Aldo Montano ha scelto di terminare qui la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia per una ragione molto nobile: vedere crescere i suoi bambini. L’ex schermidore, infatti, ha rivelato di aver avuto un “colpo allo stomaco“, quando ha saputo che suo figlio aveva messo quattro denti e lui non era presente.

“Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Tra l’altro ho due figli che mi aspettano e ho voglia di vederli crescere: quando mi hanno detto che mio figlio aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco“, ha sottolineato Montano.

L’ultimo saluto agli altri gieffini

Prima di congedarsi dalla casa del GFVIP, Montano ha salutato tutti i suoi compagni di viaggio, tra cui Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. A Signorini ha spiegato, dunque, che ringraziava tutti loro, ma che doveva fare necessariamente un passo indietro.

“Da sportivo ci sono già passato quest’estate con le Olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti comunico che faccio continuare i miei compagni da soli“.

