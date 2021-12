Ferve l’attesa per la puntata del 19 dicembre ad Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti sarà presente anche Fedez.

Nella puntata del 19 dicembre ad Amici di Maria De Filippi saranno presenti Fedez, Alessandra Amoroso, Briga e i comici Pio e Amedeo. Intanto, stando a quanto trapelato in rete in queste ore, nell’ultima puntata dello show – prima della pausa natalizia – tre concorrenti lasceranno la scuola di Maria De Filippi.

Maria De Filippi

Amici: le anticipazioni

In tanti tra i fan di Amici attendono con trepidazione la puntata del 19 dicembre del format tv (l’ultima prima delle feste di Natale). Tra gli ospiti saranno presenti Fedez (che canterà il suo brano Sapore con tanto di coreografia), Alessandra Amoroso, che presenterà Canzone inutile, e Briga, che canterà Lunga vita. I comici Pio e Amedeo allieteranno il pubblico con uno dei loro siparietti esilaranti e intanto, stando a quanto trapelato sui social, sembra che tre allievi lasceranno definitivamente la scuola di Amici.

Per quanto riguarda le sfide previste durante la puntata del 19 dicembre Alex e Albe saranno giudicati per il canto dal musicista e produttore Carlo Di Francesco, mentre per quanto riguarda il ballo Cristiano sarà giudicato dal ballerino e coreografo Kledi Kadiu.

