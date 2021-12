Duro confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello VIP: tra l’attore e l’influencer arriva il tanto atteso chiarimento.

Arriva il chiarimento fra Alex Belli e Soleil Sorge: l’attore e l’influencer si parlano a quattr’occhi e fanno il punto della situazione, dopo aver vissuto mesi intensi all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Parole dure quelle della ragazza, la quale dice al gieffino di aver preferito lo show, anziché la realtà. E, poi, interviene Alfonso Signorini che esige rispetto.

Alex Belli e Solei Sorge, il confronto: “Hai preferito lo show”

All’uscita della mistery room, Soleil Sorge arriva in giardino, dove ha un faccia a faccia con Alex Belli. I due sono stati molto vicini, durante questi mesi di GFVIP, anche se tra i due è arrivato un confronto finale che ha fatto emergere amarezza da parte dell’influencer.

Belli ha tenuto un vero e proprio monologo, nel quale ha detto a Soleil di essere stata una persona fantastica durante questo percorso: “Lo so cosa senti, lo so che cosa hai provato. E ti voglio dire solo questo amica mia, sei stata una compagna di viaggio pazzesca, mi dispiace che tu possa pensare che qualsiasi cosa abbiamo vissuto…solo io e te sappiamo che era tutto tangibile, reale, vero”.

“Non mi sono mai trattenuto con te – continua l’attore – siamo entrati qua dentro con tutto meno costruire qualcosa tra me e te. La verità tu ce l’hai nel cuore. So la delusione che tu puoi aver avuto. Non sai fuori che cosa ho trovato, la mia famiglia distrutta, quando ho fatto la chiamata a Mirko lì ho preso la mia decisione, sai quanto volevo stare qua dentro, sai la bugia che ti ho detto quel giorno era per non vederti triste“.

A questo punto, Belli esorta la Sorge a non mettere in dubbio ciò che c’è stato tra loro: “Non dubitare mai di quello che siamo stati. Mi manchi tanto. Non puoi immaginare fuori quanto ci amano. È sempre stata verità, Sole tu lo sai, non potevo stare qua dentro sapendo che la mia vita fuori stava andando a rotoli. Ogni spazio di questa casa era la nostra energia, la forza l’energia che tu avevi, l’alchimia artistica“.

La risposta di Soleil e l’intervento di Signorini

Anche se le parole di Belli hanno elogiato Solei e il suo modo di essere, l’influencer non si è fatta addolcire e ha detto all’attore come la pensava sul suo comportamento. Ecco le sue parole: “È per quello che sono così delusa. Quando ti dico che mi manchi e lo faccio con tanto coraggio che va al di sopra del mio ego. È proprio nel gioco che ti sei perso, dando priorità allo show, hai mancato di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto e la nostra complicità, hai dato priorità ad altro, mancando di rispetto a me e anche a te. Io do importanza alla realtà e alla verità della cose, sei stata come una serie televisiva a cui tagliano il budget e scade sul finale“.

Signorini, a quel punto, interviene nella discussione, chiedendo loro di rispettare anche il pubblico da casa, visto che tra di loro – secondo lui – non c’è un semplice rapporto affettivo: “Lo so che sotto le coperte è accaduto qualcosa tra voi, lo ha notato anche Delia, quindi parlare di amicizia mi sembra una presa in giro anche per noi“.

