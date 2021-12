Francesco Micciché ha realizzato il docu-film Sergio Marchionn. Il coraggio di contare che racconta la storia dell’ex manager FIAT.

Sergio Marchionne è stato una delle figure di spicco che ha portato al rinnovamento della FIAT. Tanto apprezzato, ma anche criticato, ha lasciato il segno nel mondo dell’imprenditoria e nel 2011 è stato inserito dalla rivista Time nella classifica delle cento persone più influenti al mondo (è stato classificato al 51° posto). La sua storia e la sua personalità sono state raccontate nel docu-film Sergio Marchionne. Il coraggio di contare: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Sergio Marchionne. Il coraggio di contare: la trama del film

A dirigere Sergio Marchionne. Il coraggio di contare è diretta da Francesco Micciché mentre la sceneggiatura è scritta da Giovanni Filippetto. Il docu-film parte dall’infanzia in Abruzzo del manager, poi il periodo di studi in Canada, le prime esperienza nel mondo dell’economia e della finanza fino all’approdo in FIAT avvenuto nel 2003, un anno dopo è stato invece nominato amministratore delegato del gruppo.

Ovviamente nel corso di Sergio Marchionne. Il coraggio di contare verrà dato spazio al lavoro nell’azienda automobilistica torinese da parte del manager, che è stato il principale artefice del salvataggio dell’azienda e della fusione con Chrysler. Oltre che l’aspetto lavorativo, l’opera si sofferma molto anche sull’aspetto personale e più privato della vita di Sergio Marchionne, un’indagine comunque rispettosa della riservatezza che ha sempre contraddistinto il manager e a cui ha sempre tenuto.

Sergio Marchionne. Il coraggio di contare: quando va in onda

Il docu-film Sergio Marchionne. Il coraggio di contare è trasmesso venerdì 17 dicembre 2021 in prima serata su Rai 3 a partire dalle ore 21.25. La durata del film è di circa due ore e termina intorno alle ore 23.30 quando inizia la replica di Blob.

