Dopo il party di Halloween della serata di ieri, al GF Vip si consuma un’altra lite molto accesa tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi causata da alcune dichiarazioni del gieffino napoletano.

Nella notte di Halloween, la Casa del Grande Fratello Vip ha assistito ha una lite “paurosa” tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi. L’amicizia tra i due aveva già subito un allontanamento negli ultimi giorni ma nella serata di ieri, le cose sono peggiorate di molto tra i due gieffini. Ad assistere alla discussione c’era Sophie Codegoni con la quale il gieffino napoletano non è riuscito a far decollare la relazione.

Cosa è accaduto tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Dopo il party di Halloween non sono mancati colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia. Questa volta a finire al centro della discussione sono Alex Belli e Gianmaria Antinolfi che, nelle scorse puntate, aveva accusato il gieffino di recitare una parte al GF e di non essere sincero. Arriva dura e diretta la replica di Belli che si scaglia contro Gianmaria: “Il gioco del Grande Fratello è quello di farmi falsi sorrisi per depistarmi? A voi dà fastidio il fatto che noi ci divertiamo, mi fate venire il latte alle ginocchia. Qui bisogna mostrare la realtà di quello che sei e qui tu stai facendo il fake e stai prendendo solo degli schiaffi“. Inoltre, Alex ha dato del “fake” al napoletano perhè starebbe usando una strategia che non piace agli inquilini della Casa.