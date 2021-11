La cantante Elodie e Davide Rossi sono stati pizzicati insieme durante una cena con Diletta Leotta, non è ancora chiaro se lei e Marracash si siano lasciati.

Le voci sulla rottura tra Elodie e Marracash sono sempre più insistenti sebbene nessuno dei sue voglia parlarne ufficialmente. Quello che risulta strano agli occhi attenti del gossip è che i due non vengano visti insieme da moltissimo tempo. Intanto, i paparazzi di Oggi hanno pizzicato Elodie nuovamente in compagnia di Davide Rossi, il bellissimo modello di Armani, mentre andavano a una cena da Diletta Leotta.

Elodie e Davide Rossi stanno insieme? Marracash nega il tradimento

Non è ancora chiaro se Elodie e Marracash si siano lasciati, ma il cantante ha comunque negato il presunto tradimento con Rosamaria Tempone negando di conoscerla. La questione si fa sempre più scottante considerando che la rivelazione di Amici è stata avvistata con uno splendido abito, in compagnia di Davide Rossi a una cena con Diletta Leotta. Elodie si accorge dei paparazzi e visibilmente infastidita si allontana con un taxi per depistarli. La situazione non è ancora chiara in quanto né la cantante, né Marracash vogliono rilasciare dichiarazioni sul loro rapporto. Il chiarimento potrebbe arrivare da un momento all’altro. Infondo, la verità salta sempre a galla.