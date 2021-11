Per iniziare la settimana, torna una nuova puntata del GF Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che torna con tante novità scoppiettanti.

Lunedì 15 novembre torna il GF Vip 6, condotta da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5, che continuerà a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori. Ecco cosa succederà questa sera nella Casa dei Vipponi, tutte le anticipazioni.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ancora una volta, Signorini commenterà in diretta le avventure dei concorrenti ancora nella Casa del Grande Fratello, che stasera si confronteranno anche al televoto, che questa sera vede coinvolte anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni. A quanto dicono le anticipazioni, durante la puntata ci sarà sicuramente tempo per il risultato del televoto, che però non sarà eliminatorio.

Il pubblico, infatti, dovrà decidere tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e le “principesse” Selassié il nome della preferita. La più votata sarà immune alle nomination la prossima puntata.

Oltre al televoto, durante la puntata di questa sera 15 novembre del GF Vip 6 ci sarà spazio per raccontare diverse dinamiche che vedono protagonisti i concorrenti. Infatti, l’attenzione è ancora una volta puntata su Alex Belli e Soleil Sorge: tra i due continua ad esserci un rapporto molto confidenziale all’interno della casa e questo fa ancora discutere.

Cosa succederà in casa?

La moglie di Alex Belli, Delia Duran, potrebbe tornare nella casa proprio per parlare ancora una volta del rapporto tra lui e Soleil. Dopo il confronto di venerdì con la ex di Uomini e Donne, la Duran sarebbe pronta a ribattere, cercando una volta per tutte giustizia.

Un ampio spazio, inoltre, sarà dedicato poi a Lucrezia Selassiè e a Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, infatti, è sempre più esasperato dal comportamento di Lulù, che non lo lascia mai solo. Anche le sorelle della ragazza, così come gli altri coinquilini, hanno cercato di fare capire alla giovane che il nuotatore ha bisogno dei suoi spazi ma lei sembra non volersi arrendere.

Stasera, poi, Alfonso Signorini potrebbe annunciare ai vipponi che il reality è stato prolungato fino a marzo, notizia fresca degli ultimi giorni.