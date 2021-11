Sky ha svelato la data di inizio di MasterChef 11 e il cast del più celebre talent culinario della televisione italiana.

Lo scorso 4 marzo Francesco Aquila si aggiudica la decima edizione di MasterChef, prima della fine del 2021 il talent culinario più famoso della tv italiana torna con nuove puntate e nuovi aspiranti cuochi. Sky Uno ha ora annunciato la data di inizio di MasterChef 11 e, come già successo per le precedenti edizioni, si terrà a cavallo di due anni, iniziando alla fine del 2021 e proseguendo (oltre che terminando) nel corso del 2022.

MasterChef 11: quando inizia

Ma quando inizia MasterChef 11? La prima puntata della nuova edizione del programma andrà in onda giovedì 16 dicembre 2021: ogni settimana su Sky Uno, come sempre in prima serata, andranno in onda due diverse puntate in cui vedremo i vari aspiranti cuochi sfidarsi a suon di ricette di vario tipo.

La data di inizia della nuova edizione è stata annunciata sui social tramite gli account ufficiali del programma. “E’ tutto vero: dal 16 dicembre torna MasterChef su Sky Italia e in streaming su Now TV. Qual è il vostro tormentano preferito?” si legge nel post pubblicato sui vari social network.

MasterChef 11: i giudici

Come sempre il vincitore avrà poi la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro oltre che la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette inedite edito da Baldini e Castoldi. Come sempre, però, per vincere ogni concorrente dovrà riuscire a convincere i vari giudici.

E chi sono i giudici di MasterChef 11? Ancora una volta i tre grandi chef a fare da padroni di casa del talent show di Sky sono Bruno Barbieri (l’unico presente sin dalla prima edizione del programma), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non resta che attendere il 16 dicembre per iniziare a vedere la nuova edizione del programma e vedere come se la caveranno i nuovi aspiranti chef.