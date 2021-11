Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di stasera de Le Iene che torneranno con le loro inchieste, approfondimenti e interviste choc.

Sebbene siano ancora molto limitate, abbiamo qualche anticipazione per la puntata di stasera. Le Iene tornano su Italia 1 alle 21:30 con tante novità e inchieste “scomode” con rivelazioni choc dal mondo dello spettacolo e non. Altre indiscrezioni trapeleranno nel corso delle ore per svelarci altri dettagli sulla puntata.

Ornella Vanoni condurrà a Le Iene

Con un post ufficiale su Facebook, Le Iene annunciano che a condurre la puntata di stasera non ci saranno solo Nicola Savino e la Gialappa’s Band ma anche Ornella Vanoni. La cantante sarà presente per tutto il corso della puntata e indosserà lo smoking nero per condurre lo show. La Vanoni è reduce da aver abbandonato i social, dopo aver ricevuto insulti per la sua esibizione e sul suo corpo. Potrebbe fare un monologo sul rischio dei social network e il body shaming? Ogni presentatrice ha preparato un discorso su tematiche odierne e importanti, da Elodie a Michela Giraud. Cosa avrà in serbo la cantante per i telespettatori di Mediaset? Nel frattempo, si attendono ulteriori anticipazioni sulle inchieste e gli argomenti che verranno trattati in serata.