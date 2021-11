Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: di nuovo protagonista il trono over con Gemma Galgani che si scaglia contro Costabile.

Come di consueto sveliamo le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne. Secondo ciò che riporta Il Sussidiario, al centro del programma ci sarà il trono over. Gemma Galgani avrà di nuovo uno scontro con Costabile mentre il trono classico potrebbe vedere Matteo Ranieri in studio.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni, al centro studio dovrebbe tornare Gemma Galgani che attualmente è positiva al Covid-19. La dama torinese tornerà a versare lacrime e ad attaccare Costabile, con il quale la conoscenza è ufficialmente finita. Gemma accusa il cavaliere di essere stato falso con lei, di aver solo giocato per poter rimanere in trasmissione e ottenere visibilità. Non mancherà l’intervento di Tina Cipollari che darà addosso alla dama come si è abituati a vedere. Al centro della polemica ci sarà anche Ida Platano che verrà sommersa di critiche, a causa del suo approccio con Diego Tavani. Per quanto riguarda il trono classico si potrebbe vedere finalmente Matteo Ranieri in studio. L’ex di Sophie Codegoni (tronista della scorsa edizione del dating show) è stato convocato dalla redazione che a sorpresa gli ha comunicato di essere il nuovo tronista.