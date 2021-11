A poche ore dalla messa in onda del talk show condotto da Bianca Berlinguer, ci sono già le prime indiscrezioni sul web: torna in studio Mauro Corona.

Torna stasera in onda su Rai 3, il talk show di politica, attualità e spettacolo condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Ci saranno tantissime personalità a parlare in studio e, come di consueto, anche tanti argomenti e temi molto caldi da trattare. Il primo ospite confermato è Mauro Corona che tornerà in studio per i suoi dibattiti con la conduttrice.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Gli ospiti di Bianca Berlinguer per la puntata di stasera

In base alle indiscrezioni che circolano sul web, questa sera a Cartabianca ci sarà il grande ritorno di Mauro Corona. Lo scrittore verrà confermato come ospite fisso del talk show esattamente come prima. Corona era stato allontanato dal programma per decisione del direttore di Rai 3 Franco Di Mare, che a Striscia la Notizia ha dichiarato: “La questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati. Non è una questione privata tra Berlinguer e Corona, ma riguarda i principi etici a cui l’azienda fa riferimento. È l’azienda che fa questa scelta”. Nonostante i problemi riscontrati, lo scrittore è stato definitivamente reintegrato nel programma e questa sera parlerà di nuovo ai microfoni di Cartabianca. Altri ospiti non sono stati ancora confermati ma verranno anticipati nelle prossime ore.