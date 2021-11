Arrivati ormai alla diciannovesima puntata si possono già tirare un po’ le somme sull’andamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente tra le più controverse. Dall’inizio gli ascolti hanno oscillato spesso non portando da subito ottimi risultati in casa Mediaset. La situazione si è ripresa giorno dopo giorno ma, nell’ultima puntata, il reality show si è dovuto scontrare con la partita Irlanda del Nord-Italia: come sono i dati?

Ecco i dati auditel per la diciannovesima puntata del GF Vip 6

Nonostante le critiche, fino a questo momento il Grande Fratello Vip 6 sta andando abbastanza bene in fatto di ascolti. Naturalmente scontrarsi con una partita nazionale non poteva che far perdere il confronto al reality che si è comunque difeso bene. Secondo i dati auditel, Irlanda del Nord-Italia in onda su Rai 1 ha totalizzato 10.775.000 spettatori con uno share pari al 40,05%. Con un risultato inferiore ma comunque con un buono, si piazza il Grande Fratello Vip 6 con 3.103.000 spettatori e uno share pari al 19,02%. Seguono Report su Rai 3 con 1.896.000 spettatori (share 7,73%) e Miracoli dal Cielo con 1.164.000 spettatori e lo share al 4,75%. Nonostante la sconfitta il GF Vip continua a piazzarsi ai primi posti dei programmi più visti su Mediaset.