Nuovo appuntamento questa sera 15 novembre su Rai 3, alle 21.20, con Report, lo storico programma d’inchiesta della Rai, condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci che ogni settimana ci racconta uno spaccato del nostro Paese.

Stasera verranno presentate tre inchieste, realizzare dai giornalisti della redazione di Report, che ogni settimana si impegnano per raccontare temi attuali, dibattiti importanti e tutto ciò che non va in Italia.

I servizi di questa sera su Rai 3

La prima inchiesta che vedremo a Report questa sera 15 novembre, è firmata da Bernardo Iovene con la collaborazione di Greta Orsi e Alessandra Borella. Il titolo è “Monoculture o biodiversità”.

Il servizio racconta della zona del viterbese, tra Nepi e il lago di Vico, dove il 90% del patrimonio arboreo è costituito da nocciole, serbatoio italiano dei produttori di nocciolato spalmabile.

Ormai è una monocultura, ma i noccioleti hanno bisogno di tanta acqua e i trattamenti creano problemi agli abitanti e al lago di Vico. Così, alcuni sindaci hanno emanato ordinanze di divieto di glifosato e altri fitofarmaci e sono entrati in conflitto con i produttori che hanno fatto ricorso.

Nella zona, il dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio segnala un rischio maggiore di tumori e l’istituto superiore della Sanità ha rilevato livelli di composti inorganici di fosforo, usato nei fertilizzati.

La seconda inchiesta della serata, invece, sarà “Operazione datteri” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi. Questo servizio affronterà l’indagine aperta da 3 anni a Torre Annunziata, contro proprietari di pescherie, ristoranti e centri di distribuzione ittica in tutta Italia con l’accusa di disastro ambientale, ricettazione e associazione per delinquere. Dopo anni, alcuni di loro sono stati arrestati e denunciati e questa sera Report mostrerà scene inedite e informazioni mai sentite.

Il terzo servizio, infine, è realizzato da Lucina Paternesi e si chiama “Incapacity Market”. Nonostante gli impegni previsti dal Pnrr per favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, l’Italia si appresta a entrare nel vivo del capacity market.

Per evitare il rischio di nuovi blackout e per cercare di mantenere costante il prezzo dell’energia, finanzieremo nuove centrali a gas che resteranno in funzione per i prossimi 30 anni. Ma c’è un paradosso: per uscire dalle fonti fossili, ricorriamo comunque alle fonti fossili, come il gas.