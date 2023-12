Rebecca Staffelli ha deciso di rompere il silenzio sul conto di Massimiliano Varrese, concorrente del Grande Fratello.

Le ultime vicissitudini che hanno visto protagonista Massimiliano Varrese al GF hanno fatto storcere il naso ai telespettatori e ai fan del programma e c’è anche chi (come Gessica Notaro) ha chiesto che la produzione dello show prendesse quanto prima dei provvedimenti. Nelle ultime ore sulla questione è intervenuta anche l’opinionista Rebecca Staffelli, che ha dichiarato:

“Le parole hanno un peso. Molte volte possono ferire anche fortemente. Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel’abbia sottolineato”.

In queste ore in tantissimi si sono scagliati contro l’attore via social e anche la modella e attivista Gessica Notaro ha chiesto che la produzione del programma tv prenda al più presto provvedimenti nei suoi confronti. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e per sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi bisognerà attendere la messa in onda della nuova diretta dello show.