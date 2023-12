Heather Parisi è stata travolta da una valanga di polemiche per una foto in cui è ritratta insieme alla sua famiglia a Cortina.

Heather Parisi si è mostrata mentre era a Cortina con i due figli e il marito e ha scritto un post sul significato della “vera famiglia”. Il suo messaggio ha fatto storcere il naso a molti utenti sui social e c’è anche chi le ha ricordato, in maniera alquanto velenosa, che ha altre due figlie (rimaste a vivere con i rispettivi padri).

“Il legame che unisce la vera famiglia non è solo quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite e l’amore coniugale è l’elemento fondamentale che sta alla base di quel legame. Ma ho come l’impressione che per molti la famiglia sia da mettere in discussione”, ha scritto la showgirl, che è stata travolta dalle critiche.

Heather Parisi

Heather Parisi: il post sulla famiglia indigna i fan

Heather Parisi è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche per un post condiviso sui social e in cui si è mostrata con suo marito e i suoi due figli gemelli. È noto infatti che la showgirl abbia altre due figlie, e c’è infatti chi le ha fatto notare: “E le altre due?”, e ancora: “Infatti nella tua c’è tutta questa perfezione…”.

In passato le due figlie maggiori (Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Manenti) della showgirl si sono scagliate pubblicamente contro di lei e hanno svelato di non avere più alcun dialogo con la madre. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?