Dopo essere stato nominato al Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha manifestato la propria rabbia e delusione per le scelte dei compagni.

Non solo la prima finalista, al Grande Fratello si “battaglia” per arrivare alla fase conclusiva del reality. In questo senso, le ultime nomination sono state davvero particolari con qualche inquilino della Casa che non ha preso bene le scelte dei colleghi. Stiamo parlando soprattutto di Massimiliano Varrese rimasto offeso e deluso dall’essere stato nominato…

Lo sfogo di Massimiliano Varrese dopo la nomination

Massimiliano Varrese

Nel corso dell’ultima diretta su Canale 5 del GF, i concorrenti sono stati chiamati, come sempre, a fare le nomination. Alcuni di queste sono state “nascoste”, altre, invece, pubbliche.

A votare pubblicamente sono stati Rosy, Sergio, Perla, Federico, Simona, Greta, Letizia, Grecia e Massimiliano. Per quanto riguarda quelle “nascoste”, dal confessionale, Marco ha fatto il nome di Simona, così come Paolo, mentre Beatrice ha fatto quello di Paolo, Anita quello di Simone e Alessio ha indicato Federico. Giuseppe ha nominato Alessio.

Dopo il giro di nomination, quindi, ecco alcuni discorsi tra cui quello di un Varrese arrabbiato dopo essere stato votato da Federico Massaro e da Paolo Masella.

“L’affetto è una cosa, il gioco è un’altra”, ha detto l’attore prima di scatenare una vera e propria discussione nella Casa. “Ho visto altre preferenze… Valuto quello che vedo, non dovete prendervela. Dico quello che penso e sento, ognuno faccia le sue riflessioni“.

Lo sfogo di Massimiliano ha coinvolto un po’ tutti, compresi gli utenti del web che si sono ritrovati a far notare come tutti coloro che fino a quel momento avevano “complottato”, adesso si trovano a fare i conti con i loro stessi comportamenti.

Staremo a vedere se l’attore riuscirà a superare indenne la nomination e arrivare alle battute finali del reality.

Di seguito anche lo sfogo del gieffino dopo la diretta e la nomination condivisi in un post Instagram del reality: