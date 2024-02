Momento “confessione social” per Alena Seredova che ha dedicato un po’ di spazio ai suoi seguaci con alcune risposte alle loro curiosità.

Ha fatto della sincerità e dell’onestà un vero e proprio cavallo di battaglia. Anche per questo Alena Seredova è seguitissima e molto amata dai fan. In questo senso sono da leggere anche le ultime domande e risposte che la modella ha evidenziato nelle ultime ore sui social. Non sono mancati anche argomenti piuttosto “piccanti” come l’intimità col marito, Alessandro Masi.

Alena Seredova e l’intimità col marito

Alessandro Nasi e Alena Seredova

Tra i vari quesiti che i fan hanno posto alla bella Alena, anche alcuni passaggi molto piccanti che fanno riferimento all’intimità tra lei e suo marito. Nello specifico, un utente ha chiesto: “Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?“.

Da qui anche la risposta: “Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita“, ha detto con grande sincerità e anche un pizzico di autoironia la Seredova.

Simpatiche anche le domande che la riguardano in modo più diretto come quella se le fosse capitato di uscire senza intimo: “Assolutamente sì, poi 20 anni fa o forse 25 anni fa sì, perché c’erano i vestiti dove sennò si vedeva, assolutamente, sì. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba”.

La vita in Italia

Non sono mancate anche le domande sulla scelta di vita fatta con la permanenza in Italia e il mancato ritorno a Praga. In questo senso, la bella Alena ha spiegato di aver fatto una scelta per i suoi figli che, ormai, avevano una vita nel Bel Paese.

“Sicuramente avrei tante ragioni per cui tornare a Praga: l’amore per la mia famiglia, i miei genitori, il mio nipotino. Non ho fatto questa scelta neanche quando mi ero separata semplicemente per non complicare la vita ai ragazzi”, ha detto la Seredova dimostrandosi una bravissima e premurosa madre.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna in compagnia del marito e non solo: