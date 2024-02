Si parla di “pancino sospetto” per Noemi Bocchi che potrebbe aspettare un figlio da Franscesco Totti. Tutto è partito da una foto…

Di nuovo genitori Francesco Totti e Noemi Bocchi? Chi lo sa. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio di sì. A generare le nuove indiscrezioni sarebbe stata una recente scelta di outfit della donna che ad un evento avrebbe messo in evidenza un “pancino sospetto“.

Noemi Bocchi, “pancino sospetto”: la foto

Francesco Totti e Noemi Bocchi

La coppia è stata protagonista ad un evento di grande interesse con tanto di red carpet. Totti e Noemi, infatti, hanno presenziato alla premiere del docufilm ‘Adesso vinco io’, dedicato all’allenatore Marcello Lippi, personaggio chiave, insieme al’ex capitano della Roma, nella storica vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio in Germania nel 2006.

La coppia ha attirato l’attenzione sfilando sul red carpet, ma in particolare, è stata la donna a prendersi la scena. La bella Bocchi ha optato per un outfit che ha suscitato molto interesse: un pantalone a vita alta, largo e raffinato, accompagnato da un top in rete strass, firmato Prada dal valore di 2.600 euro. Il tutto accompagnato da un cappotto scuro e una borsetta Chanel.

Come detto, però, proprio la “sfilata” e il look scelto dalla donna avrebbero suscitato qualche reazione. Dalle foto scattate, pare, infatti, che nella zona del ventre possa esserci qualche “novità”. Secondo Kika Press, infatti, ci sarebbe “un pancino sospetto” dietro l’outfit della Bocchi.

Sebbene si tratti, al momento, solo di indiscrezioni e supposizioni, questa voce è alimentata proprio dal cambio di stile nella scelta del look della bella Noemi, tradizionalmente più propensa a valorizzare la sua figura.

Sarà davvero così? Non resta che attendere eventuali dichiarazioni della diretta interessata o dell’ex Pupone.

Di seguito anche un post Instagram di Kika Press con l’indiscrezione e la foto in questione che metterebbe in risalto quanto detto: