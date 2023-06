Maestro in tv, virale anche sul web. Gerry Scotti protagonista di una simpatica presa in giro verso il caso Fedez-Luis Sal e Muschio Selvaggio.

L’intento è sicuramente quello ironico di giocare sul meme diventato virale di Luis Sal che dice “dillo alla mamma, dillo all’avvocato” con riferimento al “divorzio” tra lo youtuber e Fedez a Muschio Selvaggio. Quello che in pochi si sarebbero aspettati è che a “prendere in giro” i due ragazzi (e tutta la vicenda) sarebbe stato… Gerry Scotti. Ebbene sì, perché il presentatore amatissimo dal pubblico della tv è riuscito a diventare virale su Tik Tok con un video assolutamente geniale.

Gerry Scotti ironizza su Fedez-Luis Sal e Muschio Selvaggio

Gerry Scotti

Partiamo dal principio. Come molti sapranno, Fedez e Luis Sal conducevano insieme il loro podcast Muschio Selvaggio. Dopo una serie di incomprensioni i due si sono “separati” con tanto di botta e risposta social diventato virale.

In particolare una frase di Sal è stata usata come meme “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. Ed è proprio su questa situazione che Gerry Scotti, su Tik Tok, ha voluto entrare in tackle con grandissima ironia.

Affiancato da una pianta, lo Zio della tv ha detto: “Brutto da dirsi ma questo è ciò che rimane del “muschio selvaggio”. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni ma se ne sta andando”. Ma la grande ironia arriva dalla didascalia che accompagna il filmato: “Non ditelo alla mamma e soprattutto non ditelo all’avvocato” con chiaro riferimento al meme e alle parole di Luis Sal.

Una presa in giro, assolutamente non personale ma atta solo a scherzare sulla situazione diventata virale, che ha subito scatenato i fan del conduttore. “Sei un genio”, “Sei grande mi hai fatto scassare dalle risate”. “Vabbe, sto volando”, “Gerry e le frecciatine”. Sono questi alcuni dei commenti al post di Scotti.

Di seguito anche il video su Tik Tok decisamente ironico del conduttore:

