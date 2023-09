George Clooney ha deciso di mettere in vendita la sua casa sul Lago di Como: un acquirente avrebbe offerto una cifra stratosferica.

Dopo 21 anni di vacanze italiane, con tanto di cittadinanza onoraria da parte della cittadina di Laglio, George Clooney avrebbe deciso di mettere in vendita la sua casa sul Lago di Como. Stando ad alcune indiscrezioni, il divo di Hollywood avrebbe ricevuto un’offerta stratosferica, impossibile da rifiutare.

George Clooney: in vendita la sua casa sul Lago di Como

Da anni si vocifera che George Clooney abbia deciso di mettere in vendita la sua villa sul Lago di Como, acquistata nel lontano 2002. Negli ultimi giorni, però, sembra che il chiacchiericcio si sia concretizzato. Secondo Page Six, il divo di Hollywood avrebbe accettato di cedere la proprietà di Villa Oleandra ad un misterioso acquirente che gli avrebbe offerto una cifra stratosferica, impossibile da non accettare.

“George ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell’attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto un’enorme offerta per la villa, che sta prendendo in considerazione, e acquisterebbe un’altra proprietà meno accessibile in un’altra zona d’Italia“, ha spiegato una fonte anonima a Page Six. Quello di Clooney, quindi, non sarebbe un addio al Bel Paese, ma solo un trasferimento in una località meno mondana. Al momento, non è dato sapere se l’attore stia cercando un’altra villa a Laglio, oppure stia pensando di cambiare zona.

Quanto costa la casa sul Lago di Como di George Clooney?

Considerando che George ha confessato che soggiorna nella sua casa sul Lago di Como almeno quattro mesi l’anno, viene da pensare che difficilmente decida di non avere un pied-à-terre nel Bel Paese. L’attore ama l’Italia e, anche se nel 2021 ha acquistato la tenuta Domaine du Canadel in Provenza di cui la moglie Amal è innamorata, non rinuncerà alle vacanze all’italiana.

Per il momento, anche se non abbiamo conferme in merito alla vendita, pare che Clooney abbia venduto Villa Oleandra a 107 milioni di dollari. Una cifra strepitosa, visto che lui nel 2002 l’aveva pagata ‘solo’ 10 milioni di euro.