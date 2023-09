Come creare emoji personalizzate con il tool Emoji Kitchen di Google: come funziona il nuovo strumento per gli utenti Android.

Ammettiamolo: da quando utilizziamo tutti, quotidianamente, WhatsApp, le emoji sono diventate parte integrante della nostra comunicazione. Quante volte le usiamo nelle nostre chat, non solo in quelle private, ma anche in quelle professionali? La risposta è semplice: tante volte, forse anche troppe. Ma le emoji non sono solo un vizio, bensì uno strumento utile per rendere la comunicazione non verbale meno ambigua in tante circostanze.

Finora uno dei crucci degli amanti delle emoji è stato il loro numero limitato. Un problema che però Jennifer Daniel, capo del product design di Android in Google, per molti la donna che ha “inventato le faccine”, ha deciso di risolvere mettendo a disposizione per alcuni utenti Android che usano la Gboard un nuovo tool: Emoji Kitchen. Scopriamo insieme come funziona.

Cos’è Emoji Kitchen, il tool per emoji personalizzate

Per qualche giorno si è trattato di un test riservato a pochi utenti, ma in queste ore è stato allargato a tutti, raggiungendo anche i computer e i dispositivi iOS. In sostanza, questo tool gratuito permette di creare nuove emoji personalizzate da poter condividere con i propri amici e colleghi.

emoji

Per ora i prodotti ‘sfornati’ con il nuovo tool non potranno essere utilizzati all’interno delle chat, in quanto non riconosciute e standardizzate da Unicode Consortium, ma potranno essere condivise come allegati, alla stregua di qualunque immagine. Un modo come un altro per rendere ogni conversazione unica nel proprio genere e adatta al nostro mood e al nostro stile. Ma come funziona questo strumento?

Emoji Kitchen: come funziona

L’utilizzo del nuovo tool offerto da Google non è per nulla complesso. In sostanza la ‘cucina’ delle emoticon permette di crearne di nuove partendo da due ‘faccine’ già esistenti e dando vita a nuovi prodotti inediti e mai visti prima.

Andando su Google basta digitare nella barra di ricerca il nome del tool. Per poterlo provare basta cliccare su Inizia e scegliere due emoji che vogliamo combinare, magari per cambiare il colore a proprio animale del cuore, o far sì che la propria emoticon preferita possa rappresentare al meglio lo stato d’animo del momento. Fondendo due emoji quel che verrà fuori sarà infatti un prodotto unico nel suo genere, pronto per essere sfruttato nelle proprie chat.

Tutto qui? Assolutamente no. Il divertimento continua infatti anche grazie alla funzione Randomizza, che permette di selezionare due emoticon in maniera completamente casuale per creare ancora un prodotto diverso. Qualche esempio? Un bradipo con una corona di fiori in testa, una pioggia di squali, un lama che fa l’occhiolino e così via. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Provare per credere!