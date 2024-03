Genny Urtis scrive a Fabrizio Corona per i suoi 50 anni, rivelando un legame intenso e speciale che li unisce. La lettera è commovente.

Genny Urtis, il rinomato chirurgo dei vip, ha reso omaggio a Fabrizio Corona in occasione del suo cinquantesimo compleanno. In una toccante lettera rilasciata a Novella 2000, Urtis ha svelato il profondo legame che lo unisce al noto personaggio.

Tra le romantiche righe della lettera, Urtis svela qualche dettaglio intimo sul rapporto che lo unisce all’ex re dei paparazzi. C’è qualcosa di più oltre alla semplice amicizia tra Genny e Fabrizio Corona? Ecco cosa ha scritto il chirurgo.

Genny Urtis: il ricordo del primo incontro con Fabrizio Corona

“Ho ancora impressa nella memoria la prima volta che ci siamo incontrati in aeroporto -scrive Genny Urtis a Fabrizio Corona –. Non mi sembrava vero. Tu eri il personaggio del momento, bello, affascinante e pieno di energie col tuo sguardo mi hai semplicemente contagiato. Sei stato il primo a credere in me e mi hai supportato sin da subito aprendomi le porte del mondo dello spettacolo. E mi hai cambiato la vita“.

Fabrizio Corona

La dolce lettera continua “Senza di te non sarei ciò che sono oggi. Una persona determinata e con la tua stessa voglia di fare“.

Genny Urtis e Fabrizio Corona: “Una cosa sola”

“Non mi hai mai abbandonato durante tutti questi anni, e io non ho abbandonato te, mai” scrive nella lettera Urtis. Ma poi si lascia andare ad alcune confidenze inaspettate.

“Si è chiacchierato molto rispetto a noi due, però nessuno potrà mai spiegare il nostro rapporto intenso e saldo che nessuno mai potrà distruggere. Siamo una cosa sola, una cosa a sé stante e chiunque voglia dire il contrario non sarà in grado di farlo perché non sa nulla di me e di te, quindi di noi. Quel noi che io e te così tanto custodiamo gelosamente“.

Cosa si cela dietro questa lettera?