La prima puntata di Uomini e Donne è stata registrata e a quanto pare la protagonista indiscussa sarebbe stata la dama torinese Gemma Galgani, tornata al dating show con una clamorosa novità!

Gemma Galgani torna a intrattenere il pubblico di Uomini e Donne, al via dal 14 settembre. Nella registrazione della prima puntata – anticipata da alcuni video circolati sui canali social del programma – la dama torinese si sarebbe presentata con una clamorosa novità: Gemma avrebbe ceduto al lifting! Secondo Ilvicolodellenews sarebbe questo il motivo per cui lei e Nicola Vivarelli (il corteggiatore 26enne con cui aveva concluso l’ultima edizione dello show) non si sarebbero visti durante l’estate.

Gemma Galgani ha ceduto al lifting?

Per tutta l’estate Gemma Galgani è sparita dai social e lei e Nicola Vivarelli non sono stati più avvistati insieme (anzi, il corteggiatore avrebbe fatto vacanze in solitaria e della dama non avrebbe dato notizie). Il motivo – anticipato dal blog di Davide Maggio e da Ilvicolodellenews – sarebbe il lifting a cui la dama torinese avrebbe ceduto. Nei giorni scorsi i canali di Uomini e Donne avevano “anticipato” la cosa con alcune frasi misteriose che accompagnavano i video promo del programma: “Gemma sta tornando e niente sarà come prima“, si leggeva in uno di essi, e ancora: “Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi”.

Gemma e Nicola di nuovo insieme?

Stando alle indiscrezioni riportate dal blog di Davide Maggio nella prima registrazione di Uomini e Donne sarebbe stato presente proprio Nicola Vivarelli, il cavaliere 26enne che nell’ultima edizione dello show si era detto intenzionato a corteggiare Gemma, incurante della loro differenza d’età (di oltre 40 anni). Entrambi nella scorsa edizione sono stati fortemente criticati dal pubblico e dagli opinionisti, che hanno affermato di non credere nella sincerità dei loro sentimenti. Nella nuova edizione dello show i due riprenderanno il discorso lì da dove l’avevano interrotto? Staremo a vedere.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gemma.galgani/?hl=it