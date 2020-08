Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono diventati genitori per la seconda volta: per l’attore si tratta del quarto figlio, e i due hanno deciso di chiamarlo Alberto.

Con enorme gioia Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno annunciato via social di essere diventati di nuovi genitori: la modella ha dato alla luceun maschietto di nome Alberto. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore via social con un tenero scatto di famiglia dove lo si vede sorridere accanto alla moglie più raggiante che mai con in braccio il neonato. “Benvenuto Alberto”, ha scritto Accorsi.

Stefano Accorsi papà per la quarta volta

Dopo l’arrivo del piccolo Lorenzo (nato il 21 aprile 2017) Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno allargato ulteriormente la famiglia: il 28 agosto 2020 i due sono diventati genitori del piccolo Alberto, loro secondo bebè. Per Accorsi si tratta del quarto figlio visto che l’attore ha avuto altri due bambini durante il suo matrimonio con Laetitia Casta, naufragato nel 2013: Orlando (nato nel 2006) e Athena (nata nel 2009).

Stefano Accorsi e Bianca Vitali

L’attore e Bianca Vitali avevano annunciato l’arrivo del piccolo Alberto con un tenero post via social dove avevano mostrato la pancia della modella e sopra di essere le mani di tutti e 3 i figli dell’attore.

La differenza d’età e l’amore

Il famoso attore e la modella sono più innamorati che mai nonostante all’inizio – per stessa ammissione di Accorsi – la loro differenza d’età (di ben 20 anni precisi) li avrebbe spaventati: “A me e a lei all’inizio questa differenza faceva un po’ impressione. Ma poi abbiamo smesso di pensarci perché tutto andava bene”, aveva dichiarato Accorsi in un’intervista a LiberiTutti. L’attore ha anche affermato di non essersi mai considerato un “Peter Pan” e di aver sempre ritenuto la famiglia una cosa molto seria: “Non sono un Peter Pan e vivo la famiglia come un posto importante della mia vita: ci sono ritmi, regole. E ci sto bene”.