Da chi ha la piscina in giardino a chi addirittura ne possiede due (una interna e una esterna): ecco quali sono i vip che adorano il pool party.

Sono tante le star italiane e straniere che hanno una vera e propria predilezione per le piscine, e che ovviamente non hanno badato a spese quando si è trattato di farne costruire una nelle loro lussuose dimore. Scopriamo quali sono i vip che hanno una piscina e che sono devi veri e propri amanti del “pool party”.

I vip che hanno una piscina: chi sono

Gianluca Vacchi è indubbiamente un fan dei “pool party estivi” e infatti sembra che possieda una piscina in ciascuna delle sue lussuose ville in giro per l’Italia. In Sardegna, a bordo vasca insieme alla fidanzata Sharon Fonseca, Mr Enjoy ama godersi il sole e i suoi eccentrici balletti.

Wanda Nara si è trasferita a Parigi con Mauro Icardi e i suoi figli, ma a Milano una delle cose che amava di più era concedersi un tutto in piscina (senza risparmiare ai fan gli scatti bollenti del suo prorompente lato B).

Nella sua casa con giardino a Los Angeles, anche Elisabetta Canalis ha una stupenda piscina. Lei e la piccola Skyler Eva amano giocare a tuffarsi nei pomeriggi estivi, e sui social non mancano scatti dei loro pool parties estivi.

Per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri l’estate è all’insegna dei “pool parties” in compagnia delle loro piccole, Isabel e Stella. L’ex velina ha postato sui social una foto dei loro materassini colorati e ha preannunciato un week end all’insegna del divertimento.

Emily Ratajkowski e suo marito, Sebastian Bear Mc Farland, hanno acquistato una lussuosa villa con piscina e la top model non perde occasione per condividere con i fan i suoi scatti bollenti a bordo vasca in compagnia del marito.