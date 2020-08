Essere tra le celebrities più famose del mondo non significa necessariamente condurre una vita di lussi sfrenati. Ecco quali star conducono una vita piuttosto modesta.

La fama a livello mondiale non ha “montato la testa” a queste star che, nonostante possano senza dubbio permetterselo, hanno scelto di vivere una vita modesta, come delle persone comuni. Scopriamo di quali si tratta e i motivi della loro scelta lontana da eccessi e lussi senza freni.

Le star che vivono una vita modesta nonostante la fama

Keanu Reeves è senza dubbio uno degli attori più famosi per il suo stile di vita modesto: oltre ad aver fatto ingenti donazioni ad associazioni benefiche, l’attore vivrebbe lontano dalla vita mondana e dagli eccessi sfrenati. Secondo indiscrezioni sarebbe stato visto spesso mentre era intento a parlare come un buon amico con qualche clochard, inoltre ha sempre preferito “mimetizzarsi” con le persone comuni piuttosto che con le altre star hollywoodiane.

KEANU REEVES

Lo stesso vale per la giovane diva Jennifer Lawrence, che addirittura sarebbe rimasta a vivere nello stesso appartamento in cui abitava prima di diventare famosa. Pur essendo stata inserita da Forbes nella sua classifica delle attrici “più giovani e più ricche”, la Lawrence è nota per essere una sorta di “anti-diva” e su come trascorrerebbe una giornata di totale relax non ha dubbi: “Nel profondo del mio cuore vorrei tanto potermi rilassare un po’, in T-shirt e con un daiquiri in mano”, ha dichiarato a People.

JENNIFER LAWRENCE

Anche Sarah Jessica Parker ama la semplicità di una vita modesta rispetto al clamore dei riflettori: l’attrice abita col marito Matthew Broderick e i loro tre figli in un’appartata villa in campagna. L’attrice ha espresso più volte la sua volontà di condurre una vita semplice e di non voler abituare i suoi figli agli stravizi.

Contro ogni pronostico anche Lady Gaga è una delle star che amano la vita modesta, e a rivelarlo è stata la popstar in prima persona. Via Twitter la cantante ha fatto sapere che in molti la giudicherebbero “pazza” quando proverebbe a trattare sul prezzo o userebbe i coupon per fare la spesa.