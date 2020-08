È uno dei volti protagonisti della serie tv danese di Netflix intitolata The Rain, ma cosa si sa della sua storia? Ecco chi è l’attore Lars Simonsen.

Scopriamo la biografia di Lars Simonsen, l’attore danese pluripremiato e interprete del personaggio di Frederik nella serie tv The Rain, al fianco di colleghi come Alba August e Mikkel Boe Følsgaard.

Chi è Lars Simonsen e dove vive?

Lars Simonsen è nato in Danimarca, precisamente a Odense, il 19 settembre 1963 sotto il segno della Vergine. Vive nel suo Paese e si è formato sul palcoscenico dell’Aarhus Teater, fin dal 1990, lavorando in alcuni dei più prestigiosi teatri della nazione.

Nel piccolo schermo, il pubblico danese ha potuto apprezzarne la caratura attoriale in numerosi film e serie tv, come Landsbyen e Mordkommisjonen…

Nel 2018 ha inoltre lavorato con Natasha Arthy, Kenneth Kainz per la realizzazione del film The Rain dove ha interpretato la parte di Frederik.

locandina The Rain

La moglie di Lars Simonsen

Della vita privata di Lars Simonsen si sa davvero poco. Nel 2007 ha sposato Sanne Saerens Taasti, casse 1972, sua collega danese e parte del cast fisso dell’Odense Teater. La moglie dell’attore è figlia Anker Taasti e Kirsten Saerens, entrambi attori, e si è formata alla Statens Teaterskole, scuola nazionale di teatro. Non è chiaro se la coppia stia ancora insieme.

Secondo quanto riporta il sito danese Stiften.dk, la coppia ha avuto due figli: Matilde e Oscar. Lars Simonsen era già padre di Embla, nata dalla precedente relazione con l’attrice Helene Egelund. Sui social nessun’altra informazione, dato che l’attore di The Rain risulta assente.

Lars Simonsen in 4 curiosità

– L’attore è figlio del regista Niels Møller Simonsen e di Marianne Ove.

– Ha vinto il premio Robert per il miglior attore per i film Twist and Shout (che gli è valso il premio alla 14esima edizione del Moscow International Film Festival) e Barbara.

– Ha recitato nel film Fratellanza – Brotherhood (del 2009) per la regia di Nicolo Donato.

– Alla stampa danese ha rivelato di praticare una sana attività fisica quotidiana, precisamente la corsa, per “essere in ottima forma sia come padre che come attore“…