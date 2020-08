Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono spariti dal radar dei social e secondo i rumor la storia tra i due sarebbe al capolinea. Tra i due c’è di mezzo Diletta Leotta?

Mentre sui social Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno smesso di mostrarsi insieme (confermando le illazioni di chi sostiene che tra i due la storia sarebbe giunta al capolinea) il settimanale Oggi ha diffuso il rumor secondo cui l’ex gieffino avrebbe rivolto delle attenzioni esagerate a Diletta Leotta, motivo per cui Chechu (notoriamente gelosa del fidanzato) avrebbe messo fine alla storia. Tutti e tre si trovavano in vacanza in Sardegna quest’estate, ma da un certo punto in poi Cecilia e Ignazio hanno fatto vacanze separate.

Cecilia Rodriguez e Ignazio si sono lasciati?

Ci sarebbe di mezzo lo zampino di Diletta Leotta nella presunta rottura di Cecilia e Ignazio: a rivelarlo è Oggi, che afferma che l’ex ciclista avrebbe rivolto un’attenzione di troppo alla conduttrice tutte curve, incontrata per caso in un locale della Costa Smeralda.

Sulla vicenda non esistono conferme al momento, ma anche Diletta Leotta risulta essere single. La conduttrice è partita per la Sardegna con un gruppo di amiche e anche se Daniele Scardina l’ha a sua volta raggiunta a Porto Cervo, i due hanno smesso di apparire insieme sui social.

Le due coppie scoppiate?

Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e tutto sembrava scorrere liscio come l’olio per la coppia prima che la conduttrice partisse per la Sardegna. Da allora i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social, e le voci sulla rottura sono diventate ssempre più insistenti. I motivi dietro la presunta rottura, chiaramente, restano oscuri.

Cecilia e Ignazio si sono innamorati nel 2017 all’interno del GF Vip, e presto sono andati a convivere. Dopo oltre 2 anni da inseparabili (per cui già si parlava di nozze e un bebè in arrivo) la coppia si sarebbe detta improvvisamente addio quest’estate. Sarà vero? Per il momento sui social tutto tace.