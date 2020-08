Cosa è successo a Chiara Ferragni? L’influencer è stata travolta da un pianto dirotto e il marito Fedez ha spiegato ha spiegato ai fan i motivi per cui si è disperata.

Chiara Ferragni e Fedez sono rientrati dalle vacanze estive e sui social si sono mostrati mentre erano intenti a guardare un film sul divano del loro lussuoso appartamento insieme al piccolo Leone.

La reazione dell’influencer non è stata propriamente quella che i fan si sarebbero potuti aspettare: difronte al film d’animazione Alla ricerca di Dory, Chiara Ferragni è scoppiata a piangere e suo marito non ha mancato di prenderla in giro via social. “Guardare Alla Ricerca di Nemo per la sesta volta. E il finale è sempre lo stesso”, ha scritto il rapper nelle sue stories via Instagram.

Chiara Ferragni in lacrime: i motivi

Non è la prima volta che a Chiara Ferragni capiti di commuoversi vedendo un film: anche questa volta l’influencer è stata puntualmente presa in giro da suo marito, ormai abituato ai suoi momenti di commozione difronte ai film d’animazione per bambini.

La coppia è appena rientrata a Milano dopo aver trascorso le vacanze estive in alcune delle mete più gettonate del 2020. Tra queste anche Roma, Firenze e la Sardegna (entrambi, dopo aver visitato quest’ultima, si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus).

Le critiche per le vacanze estive

Nonostante Chiara Ferrragni e Fedez abbiano dedicato buona parte delle loro vacanze a visitare alcune delle mete artistiche più famose d’Italia (mostrandole via social ai loro numerosissimi followers, e incentivando così il turismo verso alcune di queste mete) i due sono stati travolti da numerose critiche. In tanti hanno accusato la coppia di aver potuto usufruire di un trattamento “privilegiato” durante le loro visite alla Cappella Sistina e alle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

