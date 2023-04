Il galateo del matrimonio per gli invitati impone poche ma fondamentali regole: dall’abbigliamento al comportamento, vediamole tutte.

Siete stati invitati ad un matrimonio e siete andati in panico? Dall’abbigliamento al comportamento da osservare: vediamo quali sono le regole che il galateo impone agli ospiti degli sposi. Non vi allarmate, si tratta di poche e semplici norme che dovrebbero essere scontate e banali, ma che vale sempre la pena ripetere.

Galateo matrimonio per invitati: gli errori da evitare

Il bon ton del matrimonio riguarda anche gli invitati. Ci sono comportamenti che, in una giornata importante come quella del coronamento di un amore, vanno assolutamente evitati. Non stiamo parlando di grandi cose, sia chiaro, ma di piccole accortezze che andrebbero osservate anche nel corso di normali eventi conviviali. Nel giorno delle nozze si dovrebbe soltanto avere un occhio di riguardo in più, in modo da evitare brutte figure, sia per voi che per gli sposi.

Innanzitutto, anche se avete la mania dello scatto perfetto da condividere sui social, ricordatevi di non intralciare il lavoro del fotografo e del suo staff. Gli sposi hanno diritto ad avere un album di quel giorno, così come gli addetti ai lavori devono poter assolvere ai propri compiti. Ergo: evitate di avere sempre lo smartphone tra le mani e non disturbate fotografo & Co. Ricordate sempre che gli sposi potrebbero non gradire di ritrovarsi sulle vostre bacheche virtuali.

Il galateo del matrimonio per gli invitati impone di non portare via dalla location fiori e decorazioni. Potete farlo soltanto se siete stati autorizzati dagli sposi. In caso contrario, evitate perché il tutto potrebbe essere di proprietà del wedding planner, della struttura o addirittura presi a noleggio. Ricordate, inoltre, di non bere troppo dandolo a vedere e di non mettervi al centro dell’attenzione a tutti i costi. Non è un vostro show personale, ma il giorno più bello di una coppia di familiari o amici.

Le regole per l’abbigliamento degli invitati

Il galateo del matrimonio è chiaro anche per quel che concerne l’abbigliamento. Sul versante colori, sono vietati il bianco, il rosso, il viola e il nero. Ovviamente, parliamo di total look. Se le nozze si svolgono di sera è preferibile l’abito lungo, mentre di giorno è consigliata la longuette. Vietati outfit sexy e provocanti, che sono davvero fuori luogo. La parola d’ordine è sobrietà e se proprio non sapete cosa indossare fatevi consigliare da qualcuno esperto, che sia un’amica o una commessa.

Riproduzione riservata © 2023 - DG