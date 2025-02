Durante un’intervista a Simone Cristicchi, Gabriele Corsi scoppia a piangere: la reazione shock al brano del cantautore.

Il Festival di Sanremo è un momento pieno di emozioni, sia per i protagonisti sul palco che per gli spettatori. Non mancano le lacrime, come quelle di Gabriele Corsi, conduttore di Prima Festival, che ha vissuto un momento di grande emozione durante l’ultimo episodio del programma.

La causa delle sue lacrime? Simone Cristicchi. Durante l’intervista al cantautore, in gara al Festival, il conduttore non è riuscito a trattenere l’emozione. Ma scopriamo che cosa è successo.

Gabriele Corsi commosso dal brano di Simone Cristicchi

Gabriele Corsi si è trovato a commuoversi ascoltando il nuovo brano di Simone Cristicchi. Il cantante, che tornerà in gara al Festival di Sanremo 2025, ha presentato un pezzo molto personale e toccante, intitolato “Quando sarai piccola“, che ha avuto un impatto emotivo profondo su tutti i presenti.

Durante l’incontro con Gabriele Corsi a Prima Festival, Simone Cristicchi ha raccontato la genesi del suo nuovo brano, ispirato a un’esperienza personale con sua madre. Il cantante ha spiegato come l’invecchiamento dei genitori trasformi il rapporto, rendendoli più simili a bambini, e come questo processo sia stato fonte di grande riflessione per lui.

Qui il video dell’intervista.

Le parole di Cristicchi hanno toccato profondamente Gabriele Corsi, che non ha potuto trattenere le lacrime durante la conversazione.

Gabriele Corsi non si vergogna delle sue lacrime

Gabriele Corsi ha dichiarato: “Ascoltandoti anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie“, scoppiando il lacrime.

Più tardi, dopo un tenero abbraccio tra i due, Corsi ha aggiunto: “Se c’è una cosa di cui non mi vergogno sono le mie lacrime“.