Nonostante i rumors, Giulia De Lellis non sarà presente al Dopo Festival: svelato il motivo della sua esclusione.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti tantissimi rumors sui possibili protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Tra i nomi spuntati c’era anche quello di Giulia De Lellis che, secondo alcune voci, avrebbe preso parte al Dopo Festival condotto da Alessandro Cattelan. Tuttavia, è giunto l’annuncio che l’influencer non sarà presente nella trasmissione che seguirà le puntate del Festival, e le ragioni della sua esclusione hanno lasciato i fan senza parole.

I motivi dell’esclusione di Giulia De Lellis

Secondo le indiscrezioni trapelate, la presenza di Giulia De Lellis al Dopo Festival sarebbe stata rivelata come un’ipotesi che, ora, sembra sfumare.

La famosa influencer e compagna di Tony Effe era stata inizialmente annunciata tra i volti di punta del programma, ma a quanto pare, a causa di alcune polemiche legate alla sua relazione, la Rai avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Gabriele Parpiglia, giornalista e insider del mondo dello spettacolo, ha rivelato che la sua partecipazione sarebbe stata ridotta a un singolo intervento durante la serata delle cover, ma sembra che anche questa ipotesi sia stata cancellata.

Chi prenderà il posto di Giulia De Lellis

In sostituzione di Giulia De Lellis, sembrerebbe che la Rai abbia scelto di puntare su una figura più “neutra” e meno coinvolta nelle polemiche. Anna Dello Russo, celebre stilista e critica di moda, prenderà il posto della De Lellis per commentare i look dei cantanti e gli altri aspetti visivi del Festival.

La scelta di Anna Dello Russo sembrerebbe una mossa della Rai per evitare qualsiasi collegamento con il gossip, in modo da offrire al pubblico una figura esperta ma distaccata dalle controversie.

I fan dell’influencer intanto si chiedono se sarà presente ugualmente alle serate sanremesi, per dare il suo supporto al fidanzato Tony Effe.